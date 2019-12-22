GÜNDEM ÖZETİNE

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gölcük Tersane Komutanlığında Yeni Tip Denizaltı Projesi 1'inci Gemisi Pirireis'in Havuza Çekme ve 5'inci Gemisi Seydialireis'in İlk Kaynak Töreni ile Dolmabahçe Sarayı'nda İlim Yayma Ödül Töreni'ne katılacak.
22.12.2019 01:58 | Son Güncelleme: 22.12.2019 01:58
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gölcük Tersane Komutanlığında Yeni Tip Denizaltı Projesi 1'inci Gemisi Pirireis'in Havuza Çekme ve 5'inci Gemisi Seydialireis'in İlk Kaynak Töreni ile Dolmabahçe Sarayı'nda İlim Yayma Ödül Töreni'ne katılacak.
(Kocaeli/14.00/İstanbul/19.30)
Kaynak: AA