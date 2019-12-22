GÜNDEM ÖZETİNE

GÜNDEM ÖZETİNE

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gölcük Tersane Komutanlığında Yeni Tip Denizaltı Projesi 1'inci Gemisi Pirireis'in Havuza Çekme ve 5'inci Gemisi Seydialireis'in İlk Kaynak Töreni ile Dolmabahçe Sarayı'nda İlim Yayma Ödül Töreni'ne katılacak.

22.12.2019 01:58 | Son Güncelleme: 22.12.2019 01:58
GÜNDEM ÖZETİNE

Cumhurbaşkanı , Tersane Komutanlığında Yeni Tip Denizaltı Projesi 1'inci Gemisi Pirireis'in Havuza Çekme ve 5'inci Gemisi Seydialireis'in İlk Kaynak Töreni ile 'nda İlim Yayma Ödül Töreni'ne katılacak.

(Kocaeli/14.00/İstanbul/19.30)

Kaynak: AA
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