GÜNDEM ÖZETİNE

12.12.2019 03:20 | Son Güncelleme: 12.12.2019 03:20

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 100.000 Sosyal Konut Tanıtım Toplantısı, Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı ve Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'na katılacak, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/12.00/13.30/15.30/19.00)

Kaynak: AA