GÜNDEM ÖZETİNE

GÜNDEM ÖZETİNE

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenecek Uluslararası Yerel Yönetimlerde 6. Kadın Şurası'na katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına başkanlık edecek.

11.12.2019 05:48 | Son Güncelleme: 11.12.2019 05:48
GÜNDEM ÖZETİNE

Cumhurbaşkanı , ATO Congresium'da düzenlenecek Uluslararası Yerel Yönetimlerde 6. Kadın Şurası'na katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/13.30/15.00)

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler