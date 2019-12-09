GÜNDEM ÖZETİNE
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rönesans Polat İstanbul Otel'de İslam İşbirliği Teşkilatı Sosyal İşler Bakanları Zirvesi ile Dolmabahçe Ofisi'nde Asya'nın Kalbi İstanbul Süreci Bakanlar Konferansı'na katılacak.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rönesans Polat İstanbul Otel'de İslam İşbirliği Teşkilatı Sosyal İşler Bakanları Zirvesi ile Dolmabahçe Ofisi'nde Asya'nın Kalbi İstanbul Süreci Bakanlar Konferansı'na katılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile görüşecek, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinoviv Buric'i kabul edecek.
(İstanbul/11.00/13.00/14.30/16.00)