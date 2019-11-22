GÜNDEM ÖZETİNE

GÜNDEM ÖZETİNE

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ege Üniversitesi Kampüsü'nde inşa edilen Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi'nin açılışını gerçekleştirecek, AK Parti İzmir İl Başkanlığını ziyaret edecek, Cumhurbaşkanlığı İzmir Ofisi'nde Vali Erol Ayyıldız'ı kabul edecek, Dokuz Eylül...

22.11.2019 04:40 | Son Güncelleme: 22.11.2019 04:40
GÜNDEM ÖZETİNE

Cumhurbaşkanı , Ege Üniversitesi Kampüsü'nde inşa edilen Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi'nin açılışını gerçekleştirecek, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Cumhurbaşkanlığı İzmir Ofisi'nde Vali 'ı kabul edecek, Dokuz Eylül Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinde Kiraz Belediyesi tarafından düzenlenen yemeğe katılacak.

(İzmir/13.02/14.30/15.30/17.00)

Kaynak: AA
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