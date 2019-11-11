GÜNDEM ÖZETİNE

GÜNDEM ÖZETİNE

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batıkent Çakırlar mevkisinde Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" Programı'na katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kazakistan Başbakanı Askar Mamin'i kabul edecek.

11.11.2019 06:12 | Son Güncelleme: 11.11.2019 06:12
GÜNDEM ÖZETİNE

Cumhurbaşkanı , Batıkent Çakırlar mevkisinde Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" Programı'na katılacak, 'nde Kazakistan Başbakanı 'i kabul edecek.

(Ankara/11.11/13.30)

Kaynak: AA
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