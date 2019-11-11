GÜNDEM ÖZETİNE
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batıkent Çakırlar mevkisinde Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" Programı'na katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kazakistan Başbakanı Askar Mamin'i kabul edecek.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batıkent Çakırlar mevkisinde Milli Ağaçlandırma Günü "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" Programı'na katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kazakistan Başbakanı Askar Mamin'i kabul edecek.
(Ankara/11.11/13.30)