GÜNDEM ÖZETİNE

GÜNDEM ÖZETİNE

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Törenine ve Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı münasebetiyle Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından düzenlenen anma...

10.11.2019 01:38 | Son Güncelleme: 10.11.2019 01:38
GÜNDEM ÖZETİNE

Cumhurbaşkanı , 'de Atatürk'ü Anma Törenine ve Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı münasebetiyle Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından düzenlenen anma törenine katılacak.

(Ankara/08.45/11.00)

Kaynak: AA
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