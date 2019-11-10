GÜNDEM ÖZETİNE

10.11.2019 01:38 | Son Güncelleme: 10.11.2019 01:38

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Törenine ve Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81'inci yılı münasebetiyle Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından düzenlenen anma törenine katılacak.

(Ankara/08.45/11.00)

Kaynak: AA