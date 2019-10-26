GÜNDEM ÖZETİNE
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı'na iştirak edecek, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo ile görüşecek.
26.10.2019 02:10
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı'na iştirak edecek, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo ile görüşecek.
(İstanbul/14.00/17.00)
Kaynak: AA