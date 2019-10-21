GÜNDEM ÖZETİNE
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde "Küreselleşmenin Krizi: Riskler ve Fırsatlar" ana temasıyla düzenlenecek TRT World Forum 2019'a katılacak.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde "Küreselleşmenin Krizi: Riskler ve Fırsatlar" ana temasıyla düzenlenecek TRT World Forum 2019'a katılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güven mektubu sunacak Norveç Büyükelçisi Erling Skjonsberg, İrlanda Büyükelçisi Sonya Mcguıness ve Finlandiya Büyükelçisi Ari Maki'yi ayrı ayrı kabul edecek.
(İstanbul/11.30/Ankara/15.00/15.45/16.30)