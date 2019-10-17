GÜNDEM ÖZETİNE

17.10.2019 01:22

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'i kabul kabul edecek ve Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı'na başkanlık yapacak, JW Marriott Hotel'deki Turkcell 25. Yıl Resepsiyonu'na katılacak.

(Ankara/14.30/16.00/19.00)

Kaynak: AA