GÜNDEM ÖZETİNE

GÜNDEM ÖZETİNE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD'deCumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Senatörü Lindsey Graham'ı kabul edecek.

22.09.2019 05:12
GÜNDEM ÖZETİNE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Senatörü Lindsey Graham'ı kabul edecek.

Doğu-Batı Enstitüsü tarafından düzenlenecek Yuvarlak Masa Toplantısına katılacak Erdoğan, ABD Müslüman toplumunun temsilcileriyle yemekte bir araya gelecek.

Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesince düzenlenecek etkinlikte ABD'deki Türk, soydaş ve Müslüman toplumuyla buluşacak Erdoğan, TÜRKEN Vakfı geleneksel yemeğine katılacak.

(New York)

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et