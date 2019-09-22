GÜNDEM ÖZETİNE
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD'deCumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Senatörü Lindsey Graham'ı kabul edecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Senatörü Lindsey Graham'ı kabul edecek.
Doğu-Batı Enstitüsü tarafından düzenlenecek Yuvarlak Masa Toplantısına katılacak Erdoğan, ABD Müslüman toplumunun temsilcileriyle yemekte bir araya gelecek.
Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesince düzenlenecek etkinlikte ABD'deki Türk, soydaş ve Müslüman toplumuyla buluşacak Erdoğan, TÜRKEN Vakfı geleneksel yemeğine katılacak.
(New York)