GÜNDEM ÖZETİNE

GÜNDEM ÖZETİNE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek 2019-2020 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılacak, AK Parti Genel Merkezi'nde partisinin MKYK ve MYK toplantılarına başkanlık edecek.

18.09.2019 00:06
GÜNDEM ÖZETİNE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek 2019-2020 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılacak, AK Parti Genel Merkezi'nde partisinin MKYK ve MYK toplantılarına başkanlık edecek.

(Ankara/11.00/14.30/18.30)

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et