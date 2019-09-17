GÜNDEM ÖZETİNE

17.09.2019 01:12

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda dünya ikincisi olan Sümeyye Boyacı ile dünya üçüncüsü olan Sevilay Öztürk'ü, Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Bedros Şirinoğlu'nu ve Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyelerini ayrı ayrı kabul edecek.

(Ankara/14.30/15.00/16.00)

Kaynak: AA