GÜNDEM ÖZETİNE

GÜNDEM ÖZETİNE

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ayrı ayrı görüşecek, Türkiye-Rusya Federasyonu-İran Üçlü Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak.

16.09.2019 04:32
GÜNDEM ÖZETİNE

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ayrı ayrı görüşecek, Türkiye-Rusya Federasyonu-İran Üçlü Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak.

(Ankara/11.30/13.30/15.30)

Kaynak: AA
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