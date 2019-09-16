GÜNDEM ÖZETİNE

16.09.2019 04:32

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ayrı ayrı görüşecek, Türkiye-Rusya Federasyonu-İran Üçlü Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak.

(Ankara/11.30/13.30/15.30)

Kaynak: AA