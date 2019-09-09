GÜNDEM ÖZETİNE
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Üniversitesi Rektörlük Binası'nda düzenlenecek "Alternatif Finansta Yeni Ufuklar" programına katılacak, Kadıköy'deki Atatürk Fen Lisesi'nde yapımı tamamlanan okulların ortak açılışı ve 2019-2020 eğitim öğretim yılının açılış törenine...
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Üniversitesi Rektörlük Binası'nda düzenlenecek "Alternatif Finansta Yeni Ufuklar" programına katılacak, Kadıköy'deki Atatürk Fen Lisesi'nde yapımı tamamlanan okulların ortak açılışı ve 2019-2020 eğitim öğretim yılının açılış törenine iştirak edecek.
(İstanbul/11.00/13.00)