GÜNDEM ÖZETİNE

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Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na, Polatlı Tarım İşletme Müdürlüğünde TİGEM 69. Geleneksel Hasat Bayramı'na katılacak.
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na, Polatlı Tarım İşletme Müdürlüğünde TİGEM 69. Geleneksel Hasat Bayramı'na katılacak.
(Ankara/11.00/17.00)
Kaynak: AA
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