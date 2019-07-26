GÜNDEM ÖZETİNE

GÜNDEM ÖZETİNE

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na, Polatlı Tarım İşletme Müdürlüğünde TİGEM 69. Geleneksel Hasat Bayramı'na katılacak.

GÜNDEM ÖZETİNE

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na, Polatlı Tarım İşletme Müdürlüğünde TİGEM 69. Geleneksel Hasat Bayramı'na katılacak.
(Ankara/11.00/17.00)

Kaynak: AA
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