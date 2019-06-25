GÜNDEM ÖZETİNE
- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak ve MYK toplantısına iştirak edecek.
- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak ve MYK toplantısına iştirak edecek.
(Ankara/11.45/15.00)
Kaynak: AA
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