GÜNDEM ÖZETİNE
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe Toplu Açılış Töreni ile İstanbul Biz Birlikte Türkiye'yiz Buluşması'na katılacak.
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe Toplu Açılış Töreni ile İstanbul Biz Birlikte Türkiye'yiz Buluşması'na katılacak.
(İstanbul/14.00/19.00)
Kaynak: AA
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