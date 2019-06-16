GÜNDEM ÖZETİNE

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- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni ve Türkiye İhracatçılarMeclisi Olağan Genel Kuruluna katılacak.
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni ve Türkiye İhracatçılar
Meclisi Olağan Genel Kuruluna katılacak.
(İstanbul/15.00)
Kaynak: AA
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