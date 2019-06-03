GÜNDEM ÖZETİNE
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu AB Komiseri Dimitris Avramopoulos ile KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ı Vahdettin Köşkü'nde ayrı ayrı kabul edecek.
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu AB Komiseri Dimitris Avramopoulos ile KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ı Vahdettin Köşkü'nde ayrı ayrı kabul edecek.
(İstanbul/14.00/15.30)
Kaynak: AA
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