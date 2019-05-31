GÜNDEM ÖZETİNE
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da "Büyük Üsküdar İftarı"na, Esenler'de "10 Bin Hatim, 100 Bin Dua" konseptiyle düzenlenecek geleneksel Kadir Gecesi programına katılacak.
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da "Büyük Üsküdar İftarı"na, Esenler'de "10 Bin Hatim, 100 Bin Dua" konseptiyle düzenlenecek geleneksel Kadir Gecesi programına katılacak.
(İstanbul/20.35/23.00)
Kaynak: AA
Maçoğlu, 6 zabıtanın Vali Sonel'in talimatıyla gözaltına alındığını iddia etti! Valilikten açıklama geldi