GÜNDEM ÖZETİNE

GÜNDEM ÖZETİNE

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da "Büyük Üsküdar İftarı"na, Esenler'de "10 Bin Hatim, 100 Bin Dua" konseptiyle düzenlenecek geleneksel Kadir Gecesi programına katılacak.

GÜNDEM ÖZETİNE

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da "Büyük Üsküdar İftarı"na, Esenler'de "10 Bin Hatim, 100 Bin Dua" konseptiyle düzenlenecek geleneksel Kadir Gecesi programına katılacak.
(İstanbul/20.35/23.00)

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et