GÜNDEM ÖZETİNE

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Yargı Reformu Stratejisi Programı'na katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MGK Toplantısı'na başkanlık edecek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda yargı çalışanları ile iftarda bir araya gelecek.

(Ankara/14.00/15.00/20.16)

Kaynak: AA