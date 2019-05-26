GÜNDEM ÖZETİNE

GÜNDEM ÖZETİNE

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Camisi Konferans Salonu'nda Türkiye VII. Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Ödül Töreni'ne katılacak, Yassıada'yı ziyaret edecek, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde AK Parti İstanbul mahalle başkanlarıyla...

GÜNDEM ÖZETİNE

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Camisi Konferans Salonu'nda Türkiye VII. Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Ödül Töreni'ne katılacak, Yassıada'yı ziyaret edecek, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde AK Parti İstanbul mahalle başkanlarıyla iftar programına iştirak edecek.
(İstanbul/14.00/17.00/20.31)

Kaynak: AA
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