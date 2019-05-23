Gündem Özetine

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Toplantısı ile ATO Congresium'da 12. Çalışma Meclisi Toplantısı'na katılacak.

Erdoğan, ATO Congresium'da Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Direktörü Guy Ryder'i kabul edecek, Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda sağlık çalışanları ile iftarda bir araya gelecek.

(Ankara/13.00/14.30/16.00/20.10)

Kaynak: AA