Gündem Özetine

- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcısı Kura Töreni'ne katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kanada Senatosu Başkanı George J. Furey'i kabul edecek.

Erdoğan, partisinin genel merkezinde MYK Toplantısı'na başkanlık yapacak, Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nda eğitim çalışanları ile iftarda bir araya gelecek.

(Ankara/14.00/15.00/16.30/20.09)

Kaynak: AA