Gündem Özetine

Gündem Özetine

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya Köşkü'nde, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul edecek, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile akşam yemeğinde bir araya gelecek, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'u kabul edecek.

Gündem Özetine

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya Köşkü'nde, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul edecek, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile akşam yemeğinde bir araya gelecek, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'u kabul edecek.

(İstanbul/17.00/18.00/20.30)