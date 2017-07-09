Gündem Özetine
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya Köşkü'nde, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul edecek, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile akşam yemeğinde bir araya gelecek, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'u kabul edecek.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya Köşkü'nde, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul edecek, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile akşam yemeğinde bir araya gelecek, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'u kabul edecek.
(İstanbul/17.00/18.00/20.30)