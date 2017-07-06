Gündem Özetine
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo'yu resmi törenle karşılayacak, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından anlaşmaların imza törenine katılarak, ortak basın toplantısı düzenleyecek.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo'yu resmi törenle karşılayacak, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından anlaşmaların imza törenine katılarak, ortak basın toplantısı düzenleyecek.
Erdoğan, Widodo onuruna resmi öğle yemeği verecek.
(Ankara/11.00/11.15/12.00/13.00/13.30)