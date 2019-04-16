Gündem Özetine
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi Türkiye Kanadı'nı kabul edecek.
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi Türkiye Kanadı'nı kabul edecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'yu resmi törenle karşılayacak, baş başa ve heyetler arası görüşmeler ile anlaşmaların imza töreninin ardından mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenleyecek, onuruna resmi yemek verecek.
(Ankara/13.00/15.00/15.15/16.15/17.00/17.30)
Kaynak: AA