Gündem Özetine
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Stadyumu ve Şehitler Abidesi'nde düzenlenecek 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. Yılı Törenlerine katılacak.
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Stadyumu ve Şehitler Abidesi'nde düzenlenecek 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. Yılı Törenlerine katılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Troya Müzesi'nin açılışını gerçekleştirecek, inşası süren 1915 Çanakkale Köprüsü'nde incelemelerde bulunacak ve çelik şaft montajının yapılacağı, yere bağlantı törenine iştirak edecek.
(Çanakkale/11.00/14.30/13.00/16.00)
Kaynak: AA