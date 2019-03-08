Gündem Özetine
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da düzenlenecek mitingde halka hitap edecek, Göbeklitepe Ören Yeri Resmi Açılış Töreni ile "Aynı Gök Kubbe Altında Gönül Dilimiz Türkiye 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Buluşması"na katılacak.
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da düzenlenecek mitingde halka hitap edecek, Göbeklitepe Ören Yeri Resmi Açılış Töreni ile "Aynı Gök Kubbe Altında Gönül Dilimiz Türkiye 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Buluşması"na katılacak.
(Şanlıurfa/14.00/16.30/18.30)
Kaynak: AA