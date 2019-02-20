Gündem Özetine

Gündem Özetine

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi'nde Üyelik Yemin Töreni'ne, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Birinci Yaşlılık Şurası'na katılacak, Altındağ Karapürçek Köroğlu Parkı ile Etimesgut Belediyesi önünde düzenlenecek mitinglerde halka hitap edecek.

Gündem Özetine

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi'nde Üyelik Yemin Töreni'ne, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Birinci Yaşlılık Şurası'na katılacak, Altındağ Karapürçek Köroğlu Parkı ile Etimesgut Belediyesi önünde düzenlenecek mitinglerde halka hitap edecek.

(Ankara/11.00/12.30/14.30/16.30)

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et