Gündem Özetine
- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde "Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı"na katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sinema sektörü temsilcilerini kabul edecek.
- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde "Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı"na katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sinema sektörü temsilcilerini kabul edecek.
(Ankara/13.30/15.30)
Kaynak: AA