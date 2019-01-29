Gündem Özetine

Gündem Özetine

- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde "Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı"na katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sinema sektörü temsilcilerini kabul edecek.

Gündem Özetine

- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde "Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı"na katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sinema sektörü temsilcilerini kabul edecek.

(Ankara/13.30/15.30)

Kaynak: AA
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