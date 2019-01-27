Gündem Özetine

- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Antalya Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı'na, Antalya Büyükşehir Belediyesine ait Tesis ve Hizmetlerin Toplu Açılış Töreni'ne ve AK Parti Antalya İl Başkanlığı Teşkilat Yemeği'ne katılacak.

(Antalya/14.00/17.00/19.00)

Kaynak: AA