Gündem Özetine

Gündem Özetine

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kara Harp Okulu HGM Atlas ve HGM Küre Uygulamalarının tanıtım törenine katılacak.

Gündem Özetine

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kara Harp Okulu HGM Atlas ve HGM Küre Uygulamalarının tanıtım törenine katılacak.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Malta Cumhurbaşkanı Marie-Louise Coleiro Preca'yı resmi törenle karşılayacak, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenleyecek ve resmi yemek verecek.

(Ankara/12.00/16.00/16.15/17.15/18.00/18.30)

Kaynak: AA
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