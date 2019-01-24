Gündem Özetine
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kara Harp Okulu HGM Atlas ve HGM Küre Uygulamalarının tanıtım törenine katılacak.
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kara Harp Okulu HGM Atlas ve HGM Küre Uygulamalarının tanıtım törenine katılacak.
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Malta Cumhurbaşkanı Marie-Louise Coleiro Preca'yı resmi törenle karşılayacak, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenleyecek ve resmi yemek verecek.
(Ankara/12.00/16.00/16.15/17.15/18.00/18.30)
Kaynak: AA