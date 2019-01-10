Gündem Özetine
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "2018 Yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri" törenine katılacak, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile MİT Başkanı Hakan Fidan'ı ayrı ayrı...
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "2018 Yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri" törenine katılacak, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile MİT Başkanı Hakan Fidan'ı ayrı ayrı kabul edecek.
(Ankara/13.30/17.30/18.30)
Kaynak: AA