Gündem Özetine

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- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yerel Yönetimler Sempozyumu"na katılacak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'i birlikte, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve YÖK...
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yerel Yönetimler Sempozyumu"na katılacak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'i birlikte, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve YÖK Başkanı Yekta Saraç'ı ayrı ayrı kabul edecek.
(Ankara/12.00/14.00/15.00/17.00)
Kaynak: AA