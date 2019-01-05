Gündem Özetine
- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile görüşecek.
- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile görüşecek.
Erdoğan, "AK Parti İzmir Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Programı" ile Pepsico ve Tirsan Kardan fabrikalarının açılış törenlerine katılacak.
(İstanbul/10.00/İzmir/14.00/Manisa/17.30/18.30)
Kaynak: AA