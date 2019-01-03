Gündem Özetine

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- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak olan Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek.
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak olan Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güven mektubu sunacak Vietnam Büyükelçisi Tran Quang Tuyen, Hırvatistan Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovic ve Ekvator Ginesi Büyükelçisi Moises Mba Nchama'yı ayrı ayrı kabul edecek.
(Ankara/11.00/15.30/16.15/17.00)
Kaynak: AA