Gündem Özetine
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Sergi Salonu'nda düzenlenecek 49. Muhtarlar Toplantısı'na katılacak, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u kabul edecek, Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı'na başkanlık yapacak.
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Sergi Salonu'nda düzenlenecek 49. Muhtarlar Toplantısı'na katılacak, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u kabul edecek, Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı'na başkanlık yapacak.
(Ankara/13.00/15.00/16.00)
Kaynak: AA