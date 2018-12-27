Gündem Özetine

Gündem Özetine

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Sergi Salonu'nda düzenlenecek 49. Muhtarlar Toplantısı'na katılacak, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u kabul edecek, Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı'na başkanlık yapacak.

Gündem Özetine

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Sergi Salonu'nda düzenlenecek 49. Muhtarlar Toplantısı'na katılacak, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u kabul edecek, Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı'na başkanlık yapacak.

(Ankara/13.00/15.00/16.00)

Kaynak: AA
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