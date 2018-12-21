Gündem Özetine

Gündem Özetine

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, The Grand Tarabya Otel'de düzenlenecek Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Ödül Töreni ile Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilecek "Necip Fazıl Ödülleri" programına katılacak.

Gündem Özetine

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, The Grand Tarabya Otel'de düzenlenecek Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Ödül Töreni ile Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilecek "Necip Fazıl Ödülleri" programına katılacak.

(İstanbul/14.30/19.30)

Kaynak: AA
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