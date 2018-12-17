Gündem Özetine
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mevlana Meydanı'nda Toplu Açılış Töreni'ne, Selçuklu Kongre Merkezi'nde Selam Vakti Buluşmaları Akşam Yemeği'ne, Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi'nde Hz. Mevlana'nın 745. Vuslat Yıl Dönümü Şeb-i Arus Programı'na katılacak.
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mevlana Meydanı'nda Toplu Açılış Töreni'ne, Selçuklu Kongre Merkezi'nde Selam Vakti Buluşmaları Akşam Yemeği'ne, Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi'nde Hz. Mevlana'nın 745. Vuslat Yıl Dönümü Şeb-i Arus Programı'na katılacak.
(Konya/13.30/17.00/19.00)