Gündem Özetine
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatına Üye/Gözlemci Devletlerin Anayasa ve Yüksek Mahkemeleri Birinci Yargı Konferansı ile Pullman İstanbul Airport Hotel And Convention Center'da gerçekleştirilecek Parlamenterler Arası...
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatına Üye/Gözlemci Devletlerin Anayasa ve Yüksek Mahkemeleri Birinci Yargı Konferansı ile Pullman İstanbul Airport Hotel And Convention Center'da gerçekleştirilecek Parlamenterler Arası Kudüs Platformu İkinci Konferansı'na katılacak.
(İstanbul/10.30/14.30)