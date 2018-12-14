Gündem Özetine

Gündem Özetine

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatına Üye/Gözlemci Devletlerin Anayasa ve Yüksek Mahkemeleri Birinci Yargı Konferansı ile Pullman İstanbul Airport Hotel And Convention Center'da gerçekleştirilecek Parlamenterler Arası...

Gündem Özetine

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatına Üye/Gözlemci Devletlerin Anayasa ve Yüksek Mahkemeleri Birinci Yargı Konferansı ile Pullman İstanbul Airport Hotel And Convention Center'da gerçekleştirilecek Parlamenterler Arası Kudüs Platformu İkinci Konferansı'na katılacak.

(İstanbul/10.30/14.30)

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