Gündem Özetine

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Paraguay'da

Erdoğan Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ndeki temaslarının ardından Paraguay'a resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşılanacak. Erdoğan ve Benitez baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı Benitez tarafından Cumhurbaşkanlığı Konutu'nda onuruna verilecek resmi öğle yemeğine katılacak.

(Asuncion)