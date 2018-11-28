Gündem Özetine
FLASH HABER: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 İlin Belediye Başkan Adaylarını Açıkladı

Gündem Özetine

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde 34'üncü İSEDAK Toplantısı'na katılacak, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Dr. Yusuf el-Useymin'i kabul edecek.

Gündem Özetine

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde 34'üncü İSEDAK Toplantısı'na katılacak, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Dr. Yusuf el-Useymin'i kabul edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mabeyn Köşkü'nde Malezya Halkın Adaleti Partisi Başkanı Enver İbrahim'i kabul edecek.

(İstanbul/10.00/11.30/12.30)

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