Gündem Özetine

Gündem Özetine

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, WOW Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Uluslararası Uyuşturucu Politikaları ve Halk Sağlığı Sempozyumu ile Vahdettin Köşkü'nde Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite IV. Toplantısı'na katılacak.

Gündem Özetine

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, WOW Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Uluslararası Uyuşturucu Politikaları ve Halk Sağlığı Sempozyumu ile Vahdettin Köşkü'nde Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite IV. Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/11.00/15.00)

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