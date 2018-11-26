Gündem Özetine
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, WOW Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Uluslararası Uyuşturucu Politikaları ve Halk Sağlığı Sempozyumu ile Vahdettin Köşkü'nde Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite IV. Toplantısı'na katılacak.
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, WOW Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Uluslararası Uyuşturucu Politikaları ve Halk Sağlığı Sempozyumu ile Vahdettin Köşkü'nde Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite IV. Toplantısı'na katılacak.
(İstanbul/11.00/15.00)