Gündem Özetine
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güven mektubu sunacak Gürcistan Büyükelçisi George Janjgava ve İspanya Büyükelçisi Juan Gonzalez Barba'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ayrı ayrı kabul edecek, Sergi Salonu'nda düzenlenecek 48'inci Muhtarlar Toplantısı'na katılacak.
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güven mektubu sunacak Gürcistan Büyükelçisi George Janjgava ve İspanya Büyükelçisi Juan Gonzalez Barba'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ayrı ayrı kabul edecek, Sergi Salonu'nda düzenlenecek 48'inci Muhtarlar Toplantısı'na katılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul edecek.
(Ankara/11.00/11.45/13.00/16.00)