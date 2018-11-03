Gündem Özetine
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Davutpaşa Kongre Merkezi'nde Türkiye Gençlik Zirvesi'ne katılacak.
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Davutpaşa Kongre Merkezi'nde Türkiye Gençlik Zirvesi'ne katılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mabeyn Köşkü'nde Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile baş başa görüşecek, Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi Oturumu'na, anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına iştirak edecek.
(İstanbul/11.00/14.00/15.00/16.30)