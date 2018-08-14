Gündem Özetine
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından ATO Congresium'da düzenlenecek "İktidarının 16. Yılında AK Parti Sempozyumu"na katılacak.
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından ATO Congresium'da düzenlenecek "İktidarının 16. Yılında AK Parti Sempozyumu"na katılacak.
Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Irak Başbakanı Haydar El-İbadi ile baş başa görüşme ve heyetlerarası çalışma yemeğinin ardından basın toplantısı düzenleyecek.
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türk Kızılayı heyetini kabul edecek.
(Ankara/11.00/13.00/14.00/15.30/16.30)