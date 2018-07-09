Gündem Özetine
- Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'nda yemin edecek, ardından Anıtkabir'i ziyaret edecek.
- Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'nda yemin edecek, ardından Anıtkabir'i ziyaret edecek.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni yapılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, törene katılan misafirler onuruna akşam yemeği verecek ve basın açıklaması yapacak.
(TBMM/16.30/Ankara/17.15/18.00/19.30/21.30)