Gündem Özetine
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, restorasyonu tamamlanan Nusretiye Camisi ve Mısır Çarşısı'nın açılış törenlerine katılacak, Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi'nde düzenlenecek "İstanbul Gençlik Festivali"nde gençlerle bir araya gelecek.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, restorasyonu tamamlanan Nusretiye Camisi ve Mısır Çarşısı'nın açılış törenlerine katılacak, Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi'nde düzenlenecek "İstanbul Gençlik Festivali"nde gençlerle bir araya gelecek.
(İstanbul/13.00/14.00/18.00)